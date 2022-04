Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 7.40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Liviu Rebreanu din localitate se afla o valiza suspecta. "La fața locului, s-a deplasat o echipa operativa din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș…

- Un accident rutier intre doua autoturisme a avut loc duminica, 13 martie, pe strada Podeni din Targu Mureș. Post-ul Impact intre doua mașini, pe strada Podeni! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Impact intre doua mașini, pe strada Podeni!…

- In data de 19 februarie a.c., in jurul orei 02:34 polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Targu-Mureș au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe raza municipiului in Piața Trandafirilor, in vederea stabilirii scopului prezenței pe raza respectiva, intrucat șoferul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu-Mureș efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 76 de ani, disparuta de pe raza municipiului Targu-Mureș, judetul Mureș. In data de 18 martie a.c., SIGHIATRAU MARIA ar fi plecat…

- Politiștii din Mureș au reținut un tanar, de 23 de ani, in urma a 6 percheziții domiciliare desfașurate la persoane banuite de furt. La data de 11 februarie 2022, polițiștii Biroului de Investigații Criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș au pus in executare 6 mandate de percheziție domiciliara,…

- Un porc mistreț a fost filmat pe strada Dezrobirii din municipiul Targu Mureș, materialul video fiind postat apoi joi, 27 ianuarie, pe grupul de Facebook intitulat "Ești din Targu Mureș daca…". (Redacția) Post-ul VIDEO: Porc mistreț filmat pe o strada din Targu Mureș apare prima data in Stiri din Mures,…

- Momente de groaza pentru locuitorii din Arad! Chiar in Piața Catedralei din Arad s-a facut o descoperire macabra. A fost gasita o valiza suspecta, iar geniștii au ajuns imediat la fața locului. Iata ce au gasit aceștia!

- Un barbat a sesizat, prin apel la 112, prezența unei valize suspecte in Piața Catedralei. Aceasta ar fi fost abandonata de mai mult de doua ore.Polițiștii sosiți la fața locului au asigurat zona, fiind delimitat un perimetru de siguranța.A fost solicitata echipa operativa, precum și geniștii din cadrul…