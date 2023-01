O vâlceancă a murit în casa cuprinsă de flăcări O valceanca, de 76 de ani, a murit aseara in casa ei din localitatea Berislavești, sat Dangești, cuprinsa de flacari. Pompierii militari valceni au fost solicitați aseara sa intervina la stingerea unui incendiu produs intr-o locuința din localitatea Berislavești, sat Dangești. La fața locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere. La sosirea pompierilor la locul intervenției, incendiul se manifesta la o locuința construita din barne de lemn cu invelitoare din șița. Ca urmare a arderii generalizate nu s-a putut patrunde in interior. Astfel ca s-a acționat pentru stingere… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

