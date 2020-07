Stiri pe aceeasi tema

- O romanca venita in vacanta in insula greaca Creta impreuna cu sotul ei a fost confirmata sambata de autoritatile grecesti ca fiind infectata cu noul coronavirus, relateaza publicatia greaca keeptalkinggreece.com, conform Agerpres. Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta…

- Actrița columbiana Danna Garcia, in varsta de 43 de ani, testata pozitiv de trei ori la noul coronavirus, s-a vindecat de Covid-19. In trecut, actrița s-a recuperat de bolile tropicale Dengue, Zika și Chikungunya. Danna Garcia este cunoscuta pentru interpretarea rolurilor principale in telenovele din…

- O persoana a fost testata pozitiv la Covid-19 la cea cea de-a cincea serie de teste, efectuate luni si marti, inainte de reluarea primei divizii a campionatului de fotbal al Angliei, programata pe 12 iunie, a anuntat miercuri Premier League, citata de Reuters. 1.197 de jucatori si membri…

- Inca un buzoian a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie de 43 de ani, cu domiciliul in județul Buzau, dar care este medic rezident la un spital din Capitala. Pacienta se afla in prezent internata intr-un spital din Capitala. Astfel, numarul cazurilor din dreptul județului…

- O asistenta din cadrul Spitalului Municipal Dej a fost confirmata, astazi, cu noul coronavirus. In total, pana in prezent, patru cadre medicale din instituția dejeana au fost infectate cu COVID-19. Este vorba despre o femeie de aproximativ 40 de ani care lucreaza in Camera Primiri Urgențe (CPU) a Spitalului…

- In ultimele zile, 11 femei insarcinate din centrele de carantina din Dolj au fost testate pentru Covid-19. In urma testelor, una dintre gravide a fost confirmata cu noul coronavirus. Femeia are o sarcina de 8 saptamani și nu apucase sa fie luata in evidența de medicul specialist. Celelalte rezultate…

- Deputata Platformei DA Arina Spataru afirma ca deputati au primit ieri, 7 aprilie, un mesaj din partea secretariatului Parlamentului Republicii Moldova prin care au fost avertizati ca in Parlament ar exista mai multe persoane testate pozitiv la COVID-19.