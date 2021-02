Oficiali din cadrul Departamentului american al Apararii au declarat ca aproximativ o treime din membrii fortelor armate refuza sa fie vaccinati impotriva COVID-19, in pofida ratei ridicate de contaminare si a participarii lor la campania de vaccinare a populatiei, a informat ieri AFP, preluata de Agerpres. Generalul-maior Jeff Taliaferro a informat despre acest procentaj ridicat de refuzuri intr-o audiere in cadrul Congresului american, in contextul in care Pentagonul continua sa considere vaccinurile anti-COVID-19 ca fiind optionale pentru trupele sale. „Rata de acceptare se situeaza la aproximativ…