Muzeul National al Literaturii Romane Iasi (MNLR Iasi) declara drept obiectul lunii august la muzeele literare iesene un volum din Faust de Goethe, in traducerea lui Vasile Pogor si Nicolae Skelitty. Volumul poate fi admirat la Muzeul „Mihai Eminescu" din Parcul Copou, in perioada 1-31 august, de marti pana duminica, in intervalul orar 10.00-17.00. Potrivit reprezentantilor MNLR Iasi, Vasile Pogor a inceput, in vara lui 1859, lucrul la „talmacirea" in romaneste a tragediei Faust de Goethe. „Demersul traducerii primei parti a intampinat mai multe intreruperi, fiind reluat anul urmator, in colaborare…