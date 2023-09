O toxină comunistă difuzată de TVR 3 Serialul „Lumini și umbre” difuzat recent de TVR a ajuns un fel de „Singur acasa” (Home Alone) pentru PRO TV. Numai ca producția americana a facut de fiecare data audiențe-record, in timp ce „Lumini și umbre” pare mai degraba sa carpeasca grilele de programe ale televiziunii publice. Și nu e deloc vreo capodopera cinematografica, ci doar propaganda comunista. In cursul lunii august, TVR 3, canalul Societații Romane de Televiziune (SRTV), a difuzat in fiecare zi, in prime-time, serialul „Lumini și umbre”, „un roman cinematografic” produs și transmis in premiera in anii 1979-1982. De la caderea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

