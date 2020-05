Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia nu a mai inregistrat niciun deces legat de coronavirus in ultima saptamana si numarul de cazuri noi a scazut la o singura cifra, arata datele oficiale sambata, noteaza Reuters potrivit Agerpres. Tara central-europeana de 5,4 milioane de locuitori a inregistrat de departe mai putine cazuri…

- Franta e pregatita sa relaxeze restricțiile, iar pe 11 mai se redeschid școlile, gradual in trei etape și pe baza de voluntariat. Intai vor merge la școala elevii din clasele primare, apoi cei din clasele gimnaziale și apoi cei de la liceu, pe 25 mai. Deocamdata, studenții stau acasa. Creșele și gradinițele…

- Klaus Iohannis și Ministrul Educației, Monica Anisie, poarta discuții despre data la care ar putea reincepe școala, dar și despre condițiile de siguranța in care elevii vor reveni in salile de curs.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anticipeaza ca scolile s-ar putea redeschide la sfarsitul lunii mai sau inceputul lunii iunie, el urmand sa aiba o discutie miercuri cu ministrul Educatiei. Și premierul Ludovic Orban a intarit ca nu s-a luat nici o clipa in calcul inghețarea anului școlar. „Poate sfarsitul…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a indemnat marți, la TVR 1, la calm și responsabilitate cu privire la informațiile aparute in spațiul public și a declarat ca in acest moment nu se pune problema inghețarii anului școlar. Ea a spus ca Ministerul Educației nu ia in calcul o asemenea situație. ”Nu…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat, la finele saptamanii trecute, ca școlile raman inchise pana dupa Paște, oficialul urmand sa faca noi declarații astazi, de la ora 11.00, in cadrul unei videoconferințe de presa.Mai exact, Anisie a declarat, pentru HotNews, ca unitațile școlare ...

- Ministrul Educatiei, Lucia Azzolina, a spus ca scolile si universitatile vor fi inchise cel putin pana pe 15 martie. Scolile din regiunile cele mai afectate de epidemie, din nordul tarii, erau deja inchise. Numarul cazurilor confirmate de la declansarea epidemiei, in urma cu 13 zile, a urcat de la nivelul…