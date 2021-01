O tânără studentă la Medicină din Iași a fost găsită fără suflare într-o pădure O tanara de 22 de ani, din Iași, a fost gasita spanzurata in padurea de la Ticau, in apropierea partiei de schi. Femeia era studenta in anul V la Medicina și nu mai fusese vazuta de joi aseara, in jurul orei 17.00, cand le-a spus apropiaților ca pleaca sa traga la xerox niște cursuri pentru facultate. La fata locului se afla echipaje de la Politie si mai multi cunoscuti ai tinerei. Citește gratuit ediția de ianuarie a revistei Unica. O gasești AICI „Astazi (n.r. – vineri, 08.01), in jurul orei 15.30 polițiștii Sectiei 2 Politie Iași au fost sesizați prin 112 de catre o persoana despre faptul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

