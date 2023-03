Stiri pe aceeasi tema

- O tanara actrița i-a cucerit pe jurații iUmor cu felul in care și-a construit numarul pentru audițiile sezonului 14! Timp de cateva zile, ea s-a prefacut ca face parte din staff-ul emisiunii și a aflat informații noi despre Delia, Catalin Bordea, Nelu Cortea și Cheloo. Concurenta i-a luat la roast dupa…

- Maria Grosu s-a calificat direct in finala sezonului 14 iUmor. Delia Matache a fost impresionata de numarul concurentei in show-ul de la Antena 1. Cel de-al treilea episod de audiții iUmor a fost presarat cu surprize de tot felul, atat pe scena, cat și in backstage și holding, unde magicianul Robert…

- Tudor Costina a decis sa se intoarca pe scena „iUmor” dupa doua sezoane și i-a impresionat pe jurații show-ului cu numarul pregatit. Originar din Cluj, Tudor Costina a participat prima data la „iUmor” in sezonul 11 și a reușit sa ajunga pana in finala emisiunii. Din pacate, atunci lucrurile nu au decurs…

- Artiști și magicieni din strainatate sau din țara, dar si oameni simpli sau comedianți și-au propus sa-i faca pe Delia, Catalin Bordea, Nelu Cortea și Cheloo sa rada și au pregatit numere senzaționale pentru cel de-al treilea episod de audiții „iUmor”. Printre ei se numara și Maria Grosu, o tanara actrița,…

- Cea de-a doua ediție din noul sezon iUmor are toate „ingredientele“ necesare pentru o terapie prin comedie reușita: numere savuroase de stand-up, momente muzicale de senzație și surprize care ii vor lasa pe unii dintre jurați cu puține replici. Impresionați vor fi și de Paul Morocco și Marcial Heredia,…

- Cel de-al doilea episod din noul sezon „iUmor” ii va face pe cei patru jurați, dar și pe toți cei prezenti pe platoul de televiziune sa se simta ca intr-un roller coaster emoțional. Delia, Catalin Bordea, Nelu Cortea și Cheloo vor avea de jurizat momente dintre cele mai diverse, de la cele mai neasteptate…

- „iUmor” revine cu un sezon plin de surprize de sambata aceasta. Iar rubrica „Daca aș fi președinte“ reprezinta unul dintre ingredientele care „condimenteaza“ cel de-al 14-lea sezon al show-ului de la Antena 1.Personalitați-surpriza au acceptat provocarea noii rubrici in cadrul careia au dezvaluit cum…

- iUmor, singura emisiune TV din Romania cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gusta” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine cu cel de-al 14-lea sezon, incepand din 11 februarie, de la 20:00, la Antena 1.