- Cadavrul unei tinere care a disparut in Spania, in urma cu 9 ani, a fost gasit acum zidit in pereții unei case din Torremolinos, Malaga, in care a locuit impreuna cu iubitul ei, Marco R., un italian care era cu 23 de ani mai mare decat ea.

- O femeie care fusese data disparuta de catre apartinatori a fost gasita inecata, miercuri, in raul Somes, la Barajul Floresti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, potrivit Agerpres.Cadavrul femeii a fost recuperat si scos la mal de catre angajatii ISU. CITESTE SI Administratorul…

- Anica, romanca care a fost data disparuta dupa ce a plecat de la serviciu, a fost gasita moarta in Italia, in urma cu doar o zi. Ancheta in cazul decesului femeii este in plina desfașurare, dupa ce romanca a fost gasita fara suflare de un pescar. Iata cine este Anica, dar și cu ce se ocupa ea!

- Caz misterios in Italia, acolo unde o romanca disparuta a fost gasita moarta intr-un rau. Tanara, in varsta de 31 de ani, a disparut in urma cu trei zile, dupa ce a iesit de la serviciu.

- O femeie in varsta de 71 de ani din judetul Bacau a fost gasita moarta, duminica, 30 aprilie, intr-o fantana. Trupul neinsufletit a fost dus la Serviciul de Medicina Legala pentru stabilirea cauzei decesului.

- O femeie in varsta de 71 de ani din judetul Bacau, a carei familie i-a anuntat disparitia in urma cu trei zile, a fost gasita moarta, duminica, intr-o fantana. Trupul neinsufletit a fost dus la Serviciul de Medicina Legala, pentru stabilirea cauzei decesului, potrivit News.ro.

- O femeie in varsta de 71 de ani din judetul Bacau, a carei familie i-a anuntat disparitia in urma cu trei zile, a fost gasita moarta, duminica, intr-o fantana. Trupul neinsufletit a fost dus la Serviciul de Medicina Legala, pentru stabilirea cauzei decesului, conform news.ro.Batrana in varsta de 71…

- Cadavrul unei clujence de 51 de ani a fost gasit la aproape doua luni de la dispariție. Vazand ca autoritațile romane nu iși dau prea mult silința in gasirea femeii, fiul a angajat specialiști din Olanda. Existau indicii ca femeia s-a aruncat in Someș, iar specialiștii olandezi au mers pe cursul de…