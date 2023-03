Stiri pe aceeasi tema

- Nadia, o studenta din Alba la Academia Forțelor Aeriene, campioana naționala la volei alaturi de echipa, la o competiție MApN Performanța pentru o tanara din Alba, absolvența a Colegiului Național Militar din Alba Iulia, in prezent studenta la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coanda” Brașov. A reușit,…

- Proiectul cultural-educativ motivațional ???????????? ???????? ????????????????̦????????, proiect al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, a ajuns la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Activitatea i-a adus fața in fața, intr-o intalnire informala, pe elevii claselor a X-a și…

- Eleva fruntaș Lia Iancu, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, a obținut locul I și calificarea la etapa naționala a Olimpiadei de Geografie. Patric Sotoc a obținut locul II la aceeași olimpiada. Natura este intr-o permanenta schimbare, ceea ce duce la creșterea interesului pentru cunoaștere a celor…

- Inceputul primaverii a adus inceputul unei noi etape pentru caporalul clasa a III-a Ioan Nemeș, trecerea in rezerva. 17 ani din cariera sa militara i-a petrecut in Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, perioada in care a indeplinit funcția de șofer. Militarul a primit multumiri din partea conducerii…

- 16 elevi din clasa a XI-a de la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia au fost numiți in funcții de comanda la nivelul companiilor de elevi și au fost avansați la gradul de elev sergent. Rezultatele foarte bune obținute la invatatura și comportamentul exemplar de care au dat dovada…

- Performanța, pasiunea și perseverența sunt rasplatite in Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”. In fiecare an, spre final de iarna și inceput de primavara, elevii care obțin rezultate școlare deosebite sunt apreciați și recompensați prin avansarea in grad, inainte de termen. 93 de elevi și-au așezat…

- In fiecare an, pe data de 18 februarie, este sarbatorita Ziua Internaționala a Sportului Militar, aceasta zi fiind data la care a fost constituit Consiliul Internațional al Sportului Militar. Aceasta organizație sportiva internaționala reunește 140 de țari membre, și are ca misiune promovarea educației…

- Afectata de amprenta timpului, capela militara cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil” din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia avea nevoie de restaurare și reinnoire pentru a-i conferi din nou unicitate, splendoare și insuflețire, in așteptarea sfințirii, la jumatatea lunii…