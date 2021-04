Stiri pe aceeasi tema

- O tanara sergent și-a pus capat zilelor la doar 24 de ani. Potrivit informațiilor publicate de debraila.ro, Valentina era angajata la Unitatea Militara 01531 de pe strada Industria Sarmei. Tanara s-a spanzurat de o țeava de gaze din apartamentul in care locuia, trupul neinsuflețit fiind gasit…

- Vaduva fostului rege al Iordaniei si-a aparat duminica fiul, fostul print mostenitor Hamza Bin Hussein, impotriva acuzatiilor autoritatilor care sustin ca ar fi intreprins actiuni care vizeaza "securitatea si stabilitatea" in regat. Citește și: Complot dejucat in familia regala din Iordania.…

- Taylor Dee, o interpreta a genului muzical country din Dallas, a incetat din viața la varsta de 33 de ani, in urma unui accident rutier. Totul s-a petrecut pe 14 martie, insa detaliile ingrozitorului accident au fost facute publice abia acum, potrivit presei internaționale . Citește gratuit ediția de…

- Dorian Popa are acum viața pe care și-a dorit-o. Artistului ii merge din plin, atat pe plan personal cat și profesional. Insa in trecut, el a trecut prin momente grele din cauza tatalui sau, care a avut un comportament nepotrivit cu familia lui. „Violenta fizica nu a existat. Pentru asta, pot spune…

- Un indian, declarat mort de medici dupa un grav accident de motocicleta, a prezentat semne de viața pe o masa de autopsie chiar înainte de începerea examinarii post-mortem, a declarat miercuri un oficial pentru AFP.Tânarul de 27 de ani, din orașul Mahalingapur din sudul statului…

- O femeie a murit, joi, in județul Suceava, dupa ce un copac a cazut peste mașina in mers in care se afla impreuna cu soțul și copiii, scrie digi24 . Incidentul s-a petrecut pe DN 17, la kilometrul 153+650. Femeia avea 43 de ani și era din București. In autoturism se mai aflau soțul și cei doi copii…

- Mihai Eminescu s-a nascut la 15 ianuarie 1850 și este considerat cel mai mare poet roman al tuturor timpurilor, fiind supranumit "Luceafarul poeziei romanești". Pe langa poemele sale, Eminescu a ramas in memoria semenilor și prin rostirile sale, multe dintre ele avind valoare de proverbe adevarate,…