- Un tanar de 22 de ani, student, a fost retinut de politistii din Timisoara, dupa ce a recunoscut ca i-a dat foc unei vecine. Femeia a murit la spital, avand arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului. Femeia, in varsta de 48 de ani si cu unele probleme psihice, a iesit din scara blocului […] Source

- Un barbat in varsta de 55 de ani a ajuns la spital, dupa ce mini-tractorul in care se deplasa in calitate de pasager a fost lovit din spate de o mașina. La volanul acesteia se afla un tanar de 20 de ani.

- Zilele trecute, Bogdan de la Ploiești a intrat in atenția fanilor, de data aceasta intr-un mod destul de neplacut, deoarece era banuit ca ar fi cumparat substanțe interzise chiar intr-o benzinarie. Pentru ca videoclipul a ajuns viral pe rețelele de socializare, celebrul manelist a rabufnit și a oferit…

- Un barbat a suferit arsuri grave dupa ce a intrat intr-o mașina abandonata și i-a dat foc, pe o strada din Deva. Viata acestuia a fost salvata de jandarmi. Pompierii din Deva anunța ca au gasit pe strada Victor Suiaga din oraș un barbat ce prezenta arsuri de gradul 2 si 3 la picioare si un…

- Un accident cumplit a avut loc miercuri dimineața, 12 mai, in Constanța, intre localitațile Topraisar spre Mereni. Din pacate, tragedia s-a soldat cu moartea unui barbat. Potrivit primelor informații, alți patru au ajuns la spital cu rani, fiind transportați de urgența!