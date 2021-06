Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 14 ani din Grecia a murit, in urma unei intervenții medicale suferite pe fondul harțuirii sale de catre colegii de școala. Masa corporala a fetei era ținta replicilor unor elevi din școala unde aceasta studia. In urma atacurilor repetate ale adolescenților, parinții fetei…

- Dupa ce a trecut printr-un divorț și și-a pierdut mama in urma cu cațiva ani, viața i-a dat o noua lovitura artistei. Tatal artistei a incetat din viața sambata seara. Vedeta a declarat ca tatal sau a fost diagnosticat in luna octombrie a anului trecut cu o boala incurabila. Și suferea de exact aceeași…

- Fata care a cazut duminica de la inaltime dintr-un bloc din municipiul Alba Iulia a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta. In varsta de 15 ani si jumatate, fata a fost transportata in stare extrem de grava la spital, unde insa, din cauza leziunilor suferite in urma caderii de la inaltime,…

- O tanara de 19 ani din Bucuresti a decedat si alti patru tineri au fost raniti intr-un accident petrecut in noaptea de marti spre miercuri, pe drumul judetean 222 din Tulcea. Cauza accidentul a fost viteza, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean, care a mai precizat ca șoferul consumase alcool.

- Invierea Mantuitorului Iisus Hristos este pentru noi vindecare de intristare, a afirmat duminica Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in cuvantul de invatatura rostit la slujba Invierii de la Catedrala Patriarhala, conform agerpres. "Astazi exista in lume foarte multa suferinta, foarte multa…

- Un incendiu devastator a avut loc la Vișeu de Sus, Valea Peștilor. 3 victime au murit arse de vii in casa de lemn cuprinsa de flacari. Cauza probabila a incendiului a fost jarul cazut din sistemul de incalzire. „In urma incendiului de pe Valea Pestilor, Vișeu de Sus, au rezultat 3 victime. Toate trei…

- Inca 43 moldoveni au murit din cauza noului coronavirus. Astfel, bilantul deceselor provocate de COVID-19 in Moldova a ajuns la 5003.Potrivit Ministerului Sanatații, victimele aveau varstele cuprinse intre 34 și 88 de ani. Acestea sufereau și de alte boli.

- Cornelia Catanga s-a stins din viața in urma unor complicații COVID-19. Cum a ajuns sa traiasca celebra cantareața in ultimele luni? Perioada pandemiei a fost aspra cu mulți dintre artiștii renumiți de la noi. Cum ajunsese Cornelia Catanga sa traiasca in ultimele luni de viața? Regretata solista a muzicii…