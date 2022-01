Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in dosarul penal deschis pe numele lui Florinel Coman (23 de ani) bate pasul pe loc, din cauza lipsei de reacție a autoritaților ucrainene. In luna mai a acestui an, Florinel Coman a fost inregistrat de aparatul radar gonind cu o viteza de 165 de kilometri/ora pe „Autostrada Soarelui”. In momentul…

- Clipe cumplite pentru familia lui Daniel Onoriu, internat in continuare in spital. Fostul campion național la raliuri a fost supus unei intervenții de micșorare a stomacului in Turcia. Dar operația nu a mers deloc bine, astfel ca nepotul marii inteprete Gabi Lunca a ajuns, in stare critica, pe mana…

- O polițista din Iași susține ca este harțuita de șeful de post. Tanara a marturisit ca acesta ii trimite mesaje deocheate in timpul liber, dar și ca este terorizata la locul de munca. Iata motivul pentru care este certata de șeful ei!

- Nicole Cherry a implinit 23 de ani, iar cu aceasta ocazie, iubitul ei, Florin Popa, a surprins-o chiar la miezul nopții. Cei doi au devenit pentru prima oara parinți de fetița, in urma cu doar cateva zile. Nicole Cherry a implinit azi frumoasa varsta de 23 de ani, iar iubitul sau, Florin Popa a susprins-o…

- Conform unor declarații facute de Damian, Terapia Cluj ar fi facut solicitari catre Autoritatea Naționala a Medicamentului pentru a putea produce acest medicament, dar nu a primit niciodata un raspuns. Medicamentul favipiravir este extrem de cautat în aceasta perioada, fiind utilizat pentru…

- Kim Kardashian West a implinit 41 de ani, iar familia și apropiații nu au uitat sa-i faca urari, cadouri și sa-i spuna cat de mult o iubesc. Mama și sora ei Khloe i-au transmis cele mai emoționate mesaje vedetei de peste ocean.

- Medicii de la Glodeni au cerut Ministerului Sanatatii redeschiderea sectiei COVID de la spitalul raional, din cauza numarului mare de pacienti infectati. Autoritatile au refuzat pe motiv ca spitalul nu are dotarile necesare.