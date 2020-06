Un model in varsta de 29 de ani din Australia a luat parte la un experiment pentru a crește gradul de conștientizare a problemei celor fara adapost. Timp de 10 zile, Ellie Gonsalves, care inițial a ezitat sa se implice in acest experiment, a dormit pe strazi, fara bani sau telefon, in plina iarna: „Anul trecut am stat 10 zile pe strazi, in mijlocul iernii. Am renunțat la actele de identitate, telefon, bani și haine și mi s-au dat haine second-hand, un sac de dormit și am fost dusa pe strazi. Nu mi s-a permis sa comunic cu nimeni. Eram un om al strazii, complet singur. Știu ca poate fi o oportunitate…