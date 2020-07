O tânără a plecat băută de la o nuntă şi intrat cu Mercedes-ul în gard Ea s-a urcat in autoturismul Mercedes si a calcat pedala de acceleratiei, insa la un moment dat a pierdut controlul volanului si a lovit gardul unei proprietati. Autoturismul a fost avariat, de asemenea si gardul casei pe care l-a lovit. Surpriza politistilor a fost alcoolemia pe care o avea soferita, adica o concentratie de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat. "In jurul orei 5, politistii rutieri au fost sesizati despre un accident rutier in urma caruia (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

