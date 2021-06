Stiri pe aceeasi tema

- O tanara insarcinata din Rio de Janeiro a fost impușcata mortal, in timpul unui raid al poliției in cartierul in care locuia bunica sa. In urma cu doar cateva zile, femeia publicase o fotografie alaturi de iubitul sau, marturisind ca abia așteapta sa devina mama. La inceputul lunii iunie, Kathlen Romeu…

- Un barbat dintr-un sat vrancean, care a mai fost condamnat pentru crima și eliberat acum cațiva ani, și-a ucis iubita insarcinata. Polițiștii au aflat ca inainte de crima, barbatul a comis și un viol, victima fiind o femeie din sat.

- Moarte cumplita pentru o tanara din Dumitrești, Vrancea, ucisa in bataie de iubitul ei, care apoi a sunat la 112 și a cerut ajutor. Anchetatorii, scrie site-ul local Ziarul de Vrancea, au descoperit ca barbatul a mai atacat o femeie in noaptea crimei.Vineri noaptea, o tanara de 32 de ani, gravida in…

- O femeie din Maramureș a fost reținuta, miercuri, dupa ce și-a ucis cei doi copii, o fetița de patru luni si baiatul de aproape doi ani. Miercuri, la ora 10.54, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a fost sesizat prin apel la 112 de catre un barbat, despre faptul ca in satul Rușor, localitatea…

- Trei persoane din anturajul barbatului care a atacat cu cutitul o functionara a unui comisariat de politie dintr-o localitate situata la peste 60 km de Paris sunt reținute de poliție și interogate.

- O polițista a fost ucisa intr-un atac cu un cuțit, vineri dupa-amiaza, la secția de poliție Rambouillet, in Yvelines. Atacatorul, cetațean tunisian, a fost impușcat de alți polițiști. Procuratura naționala anti-terorism incepe ancheta. O polițista a fost ucisa intr-un atac cu un cuțit, vineri, la inceputul…

- CHIȘINAU, 13 apr – Sputnik. Deși tanara femeie le explica oamenilor legii ca nu poate respira cu masca pe fața și ca a ieșit in parc anume pentru o gura de aer curat, sa mai respire nițel oxigen, polițiștii care au tabarat asupra ei sunt neinduplecați. Vazand ca nu pot sa o determina sa-și puna masca,…

- Mai mulți clujeni au semnalat faptul ca patru câini au fost închiși într-o mașina abandonata de sâmbata seara, fara semn de proprietara. „Daca are cineva cunoștința despre cui îi aparține aceasta mașina…