- Un adolescent care era dependent de jocuri video cu crime a marturisit ca a ucis o tanara pentru a simți sentimentul de a fi criminal, au precizat surse din interiorul poliției. Alexei Maximov, in varsta de 15 ani, a injunghiat-o pe Daria Evdokimova, in varsta de 21 de ani, dupa ce a urmat-o…

- Acuzatiile privind amenintarile cibernetice venite din partea Rusiei reprezinta un exemplu pentru care politica Marii Britanii fata de Moscova este una imprudenta si provocatoare, sustine ambasada rusa la Londra. "Consideram aceste acuzatii si speculatii drept exemple clare ale unei politici…

- Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continua sa creasca, din cauza atacului de la inceputul lunii martie asupra agentului dublu Serghei Skripal, care a pornit un lung șir de acuzații și condamnari diplomatice intre cele doua state. Dupa expulzarea unor diplomați ruși, considerați de Marea Britanie…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi reales inca din primul tur cu peste 75% dintre voturi si le-a multumit, duminica, sustinatorilor sai, in cadrul unui discurs sustinut in Piata Maneznaia din centrul Moscovei. Putin a precizat ca rezultatul alegerilor este o recunoastere a obiectivelor…

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata in cazurile actelor de tortura comise in centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism. Gina Haspel, in prezent director-adjunct…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…