O tânără a căzut într-o râpă în zona Dichiu-Piatra Arsă, Salvamont Dâmbovița și SMURD au intervenit O tanara a cazut intr-o rapa in zona Dichiu-Piatra Arsa, Salvamont Dambovița și SMURD au intervenit, potrivit ISU Dambovița. " Din primele informații o persoana de sex feminin a cazut intr-o rapa adanca de cca. 4-6m. Aceasta a fost scoasa de o echipa Salvamont Dambovița și a fost preluata de un echipaj SMURD de la [...]

