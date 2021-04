Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Botosani au deschis o ancheta penala dupa ce un copil de 14 ani a fost prins conducand un autoturism pe un drum national, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Politistii au oprit pentru control pe DN 24 C un autoturism condus de un minor…

- Joi, 25 martie, ora 12.20, polițiștii din Seini au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Cuza Voda din oraș. La volan a fost identificat un barbat de 63 de ani din Seini pe care l-au testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,94 mg/l alcool pur in aerul expirat. Șoferul a fost…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti. Marti, 16 martie a.c., in jurul orei 18.40, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism pe strada Spicului din localitatea Cobadin, fara a poseda permis de conducere pentru…

- Poliția județului Suceava trage un nou semnal de alarma dupa ce tot mai mulți șoferi se urca bauți la volan. Polițiștii au exemplificat cu doua cazuri de ultima ora. Un echipaj din cadrul Poliției mun. Suceava – Biroul Rutier, in timp ce efectua serviciul de indrumare, supraveghere și control al traficului…

- La sfarșitul saptamanii trecute, politistii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au depistat 471 de conducatori auto care nu au respectat regimul legal de viteza. Alti 421 au fost amendati pentru incalcarea altor norme de circulatie, iar 48 au ramas fara permise de conducere. Potrivit IPJ Alba,…

- Peste 600 de conducatori auto au fost testați, la sfarșitul saptamanii trecute, in cadrul unei ample acțiuni pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane care se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor. Au fost depistați 7 persoane care s-au urcat la volan dupa ce au consumat…

- In perioada 15-17 ianuarie 2021, Serviciul Rutier a organizat, pe raza intregului județ, o acțiune care a avut ca scop creșterea siguranței rutiere și depistarea conducatorilor auto care nu respecta interdicția de a conduce autovehicule fiind sub influența bauturilor alcoolice sau a drogurilor. In cele…

Soferi bauti si fara permise prinsi de politistii mureseni