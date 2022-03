Stiri pe aceeasi tema

- Inaltpreasfințitul Parinte Onufrie, Mitropolit al Kievului și al intregii Ucraine, a trimis o scrisoare de recunoștința arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, pentru ajutorul umanitar acordat poporului ucrainean. Prezentam scrisoarea de recunoștința integral: Inaltpreasfinția Voastra, scump…

- Un barbat care canta in corul unei biserici din județul Suceava a solicitat sprijinul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, intrucat preotul i-a interzis sa mai vina la biserica pe motiv ca nu este agreat de preoteasa. Preotul i-ar fi transmis ca daca nu pleaca din corul bisericii soția…

- Transplantul sau prelevaera de organe este un gest de mare noblețe sufleteasca ingaduit de Dumnezeu. Este raspunsul dat de arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPSD Calinic, la intrebarea unui enoriaș. ”Avand in vedere ca Eva a fost facuta de Dumnezeu din coasta lui Adam, aceasta ne indreptațește sa…

- Un student de 22 de ani care se indoiește de existența divinitații și a vreunei vieți de apoi i-a cerut ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic. ”Am observat ca raspundeți la email-uri, așa ca zic sa va trimit și eu unul. Am 22 de ani, sunt student. Nu simt niciun fel de atracție…

- O tanara suceveanca cere arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa o indrume in legatura cu relația de iubire pe care o are cu nepotul unchiului ei cu care vrea sa se casatoreasca. ”Am nevoie de indrumare privind urmatoarea situație. Sunt impreuna cu nepotul soției fratelui mamei mele.…

- O suceveanca s-a plans arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca doi preoți de la biserica din sat s-au certat in altar fara sa le pese de credincioșii veniți la slujba. ”Aș dori sa semnalez o situație care nu mi se pare a fi normala. In cursul zilei de 29 ianuarie am fost la aceasta […]…

- Un tanar student de 19 ani din Suceava aflat intr-o stare de depresie severa cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, pentru a trece aceasta perioada dificila a vieții. ”Sunt un tanar de 19 de ani, student. De o buna bucata de vreme ma simt din ce in ce mai slabit sufletește…

- O suceveanca cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, pentru a-l salva pe tatal ei de ”patima alcoolului”. Mai exact aceasta vrea sa știe care daca tatal ei poate face tratament homeopat așa cum i-a prescris medical, tratament care sa nu fie in contradicție cu invațatura Bisericii.…