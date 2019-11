Stiri pe aceeasi tema

- Compania se confrunta cu cresterea concurentei din partea operatorilor aerieni low-cost, inclusiv easyJet, Wizz Air si Laudamotion, subsidiara Ryanair, pentru zborurile pe distanta scurta de la baza sa Viena. Marti ar urma sa fie anuntat oficial planul de reducere a costurilor cu 100 de milioane…

- Ryanair se asteapta, in anul financiar care se va incheia la 31 martie 2021, la cel mai redus ritm de crestere a numarului de pasageri din ultimii sapte ani, din cauza intarzierii livrarilor de avioane Boeing 737 MAX, a anuntat luni directorul general al celei mai mari companii aeriene low-cost din…

- Compania americana de energie electrica Sempra Energy se apropie de un acord pentru a-și vinde afacerea chiliana catre compania chineza State Grid Corporation, pentru aproape 3 miliarde de dolari, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Sempra a cautat sa-și consolideze finanțele și sa atraga…

- O ruta alternativa pentru gazoductul Nord Stream 2, care sa ocoleasca apele teritoriale ale Danemarcei, ar costa "sute de milioane de euro", a afirmat vineri presedintele Gazprom, Viktor Zubkov, pentru Reuters, potrivit Agerpres.Compania care promoveaza Nord Stream 2 a propus mai multe rute…

- Pilotii companiei aeriene British Airways au decis sa anuleze greva programata pentru ziua de 27 septembrie, pentru a oferi mai mult timp discutiilor cu echipa manageriala pentru gasirea unei solutii in conflictul privind majorarea salariilor. Anunțul a fost facut astazi de Sindicatul Balpa, care ii…

- Compania aeriana britanica British Airways ar putea sa se confrunte saptamana viitoare cu o greva a pilotilor, situatie care ar putea duce la paralizarea activitatii operatorului, transmite AFP. Dupa refuzul echipei manageriale de a relua negocierile cu sindicatul Balpa, pilotii de la British…

- Compania americana de transport Uber a raportat pierderi-record, de 5,2 miliarde de dolari, in cel de-al doilea trimestru, in vreme ce veniturile sale au fost sub așteptari, scrie Reuters. Acest lucru a dus la scaderea acțiunilor companiei cu 6%, conform sursei citate. Spre comparație, pierderea din…

- Vineri va fi cea mai aglomerata zi din lume in privința traficului aerian din 2019. 17 milioane de pasageri se vor imbarca in aproximativ 115.500 de zboruri. Mai mult, in lunile iulie și august, 7 milioane de avioane vor strabate intreaga lume. Cele mai aglomerate companii aeriene includ American Airlines,…