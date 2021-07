O studentă din Cluj predă pe TikTok limbajul semnelor

Limbajul mimico-gestual (LMG), cunoscut ca și limbajul semnelor, este un limbaj de exprimare prin semne manuale, combinat cu gestica, mimica a feței, cuvinte rostite fara sunete și ținuta a corpului, care realizeaza gesturi naturale de configurare-spațiu și percepția vizuala prin care persoana poate stabili un canal de comunicare în mediu social. Deși limba semnelor este utilizata în prezent aproape exclusiv de persoanele surde, originea sa este la fel de veche ca cea a limbilor orale sau chiar mai veche, în istoria umanitații. … Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

