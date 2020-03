Stiri pe aceeasi tema

- Directorul spitalului din Moscova care s-a intalnit cu președintele rus Vladimir Putin, in urma cu o saptamana, a fost depistat pozitiv, a anuntat presa internationala.Acum o saptamana, Denis Protsenko, seful spitalului din zona Kommunarka, s-a intalnit si a dat mana cu Vladimir Putin, care a inspectat…

- "Intr-adevar, exista cazuri de coronavirus in randul administratiei. Cunosc un caz si pot sa confirm, dar nu cunosc al doilea caz. Au fost luate toate masurile epidemiologice necesare pentru a preveni raspandirea virusului", a declarat Dmitri Peskov in conferinta de presa, citata de Radio Romania Actualitați…

- Premierul rus Mihail Misustin le-a cerut vineri tuturor cetatenilor sa ramana in case, cu exceptia deplasarilor esentiale, intr-un efort de a stopa raspandirea coronavirusului si in contextul in care Rusia a raportat 196 de noi cazuri intr-o zi, un nou record, transmite Reuters, citata de Agerpres.Numarul…

- Numarul oficial al cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a crescut la 658 - dintre care 410 la Moscova -, potrivit unui bilant oficial, publicat miercuri, la o zi dupa declaratii alarmiste ale primarului capitalei ruse Serghei Sobianian in prezenta presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza…

- "Problema este ca volumul de teste este foarte redus si nimeni nu are o imagine clara" a realitatii in Rusia, ca si in restul lumii, a spus primarul Moscovei, Serghei Sobianin, care care conduce grupul de lucru impotriva epidemiei si a participat la o reuniune cu presedintele Vladimir Putin, potrivit…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decret de gratiere a unei tinere israeliano-americane ce fusese condamnata in Rusia la sapte ani si jumatate de inchisoare pentru "trafic de droguri", caz care a starnit tensiuni intre Moscova si Israel, informeaza AFP. Gratierea tinerei…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a indemnat la organizarea unui summit in 2020 al liderilor celor cinci tari cu statut de membru permanent in Consiliul de Securitate al ONU - Rusia, SUA, Franta, Marea Britanie si China - pentru a 'apara pacea' si 'civilizatia' in fata instabilitatii in lume, potrivit…