O sticluţă cu mercur, în geanta unei femei din Ilfov. ”Am trăit cu dracu în casă 30 de ani” Barbatul din Bragadiru care și-a acuzat soacra ca l-a otravit cu mercur spune ca este ingrozit de ceea ce s-a intamplat. „Am trait cu o bomba cu ceas in casa, timp de 30 de ani”, a declarat barbatul care a ajuns de urgenta la spital impreuna cu fiul sau de 18 ani, dupa ce au ingerat substanța pe care femeia a pus-o in mancare. ”O batranica pur si simplu care ma alimenta cu cafea. Si ea imi punea mercur in ea si in ciorba si in ce apuca. V-am zis, e ceva de neimaginat. Mi-e pur si simplu groaza, sunt ingrozit. Eu nu am vazut in viata mea o monstruozitate mai mare ca asta. Am trait cu dracu` in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

