Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul farmaceutic Merck si o companie americana au anuntat progrese in dezvoltarea unui medicament administrat oral impotriva COVID-19. Medicamentul lor in curs de testare a avut efecte pozitive in reducerea incarcaturii virale, noteaza AFP. “Stiind ca exista o nevoie neacoperita de tratamente antivirale…

- Scaderea ratelor de contaminare cu noul coronavirus in India si studiile care arata ca aproape 300 de milioane de indieni au deja anticorpi ii incurajeaza pe unii experti sa creada ca partea cea mai grea a pandemiei a trecut in aceasta tara, desi numarul de infectari a inceput din nou sa creasca…

- "Ion Mihai Pacepa, sau „Mike", dupa cum ii spuneau cunoscutii sai, a decedat duminica dimineata, dupa ce s-a infectat cu SARS-CoV-2" a anuntat Ronald J. Rychlak, avocat, jurist, autor si comentator politic american , cunoscut pentru dezvaluirile sale despre operatiunile serviciilor secrete din blocul…

- Persoanele care intra in Bulgaria pe calea aerului, pe uscat sau pe mare vor trebui sa prezinte un test negativ de COVID-19 incepand din 29 ianuarie, a anuntat marti Ministerul Sanatatii bulgar, potrivit Reuters și Agerpres. Soferii de camioane si autobuze, precum si echipajele avioanelor vor fi scutite…

- Catedrala Salisbury, una dintre cele mai importante biserici medievale, din sud-vestul Angliei a devenit una dintre cele trei catedrale britanice pe care Biserica Anglicana le-a pus la dispoziția guvernului pentru a deschide un centru de vaccinare impotriva coronavirusului, relateaza Euronews, citata…

- Intrarea in vigoare a noilor masuri aplicabile la intrarea pe teritoriul Angliei (prevazuta initial pentru vineri, dimineata, ora locala 4,00) a fost decalata pentru luni, aceeasi ora, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres.

- Alexandra Vasian, studenta în anul V la Universitatea de Medicina și Farmacie din Cluj-Napoca s-a vaccinat azi, 14 ianuarie, anti-COVID-19. Studenta medicinista a spus ca procesul de vaccinare a decurs exemplar, iar personalul medical de la centrul…

- Decizia amanarii ratelor trebuie luata dupa o informare riguroasa, in condițiile in care ratele din perioada de amanare nu se șterg și nici nu sunt “inghețate”, ci vor fi adaugate la efortul de plata dupa expirarea perioadei de amanare, arata o analiza CSALB, conform Mediafax. Citește și: Numita…