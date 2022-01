O stație de cercetare din Antarctica, năpădită de Covid-19 Covid-19 a ajuns și in Antarctica, unde o stație de cercetare se lupta cu un focar, cel puțin 16 din 25 de lucratori fiind testați pozitivi la SARS-CoV-2. Stația polara Princess Elisabeth, o instalație belgiana, a pus in practica reguli stricte dupa ce primul caz pozitiv de Covid-19 a fost identificat la 14 decembrie printre […] The post O stație de cercetare din Antarctica, napadita de Covid-19 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

