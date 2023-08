Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Ploia a fost lovita pe trecerea de pietoni. Artista de muzica populara s-a angajat sa traverseze regulamentar, pe trecerea de pietoni, dupa ce, spune ea, s-a asigurat. Cantareața se afla la un eveniment și urma sa urce pe scena. Șoferul care a produs accidentul a plecat de la fața locului inainte…

- ACCIDENT RUTIER la Alba Iulia: O femeie lovita de o mașina, pe trecerea de pietoni O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut, luni, 21 august, in jurul orei 14.20, in Alba Iulia. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, femeia a fost lovita de un autoturism in timp ce traversa strada pe o…

- Astazi dimineața, pe strada Oituz din Bacau, a avut loc un accident de circulație in care o batrana in varsta de 78 de ani a fost ranita ușor in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Din motive inca neclarificate, șoferul autovehiculului, in varsta de 44 de ani, nu a reușit sa opreasca la…

- Poliția din Argeș transmite ca femeia lovita miercuri oe trecerea de pietoni, la Campulung, a murit. Citește și: Accident langa Colegiul „Dinicu Golescu” din Campulung. O ranita, dusa la spital Potrivit informațiilor noastre, victima era medic specialist Medicina Muncii la Campulung. Detalii despre…

- O tanara de 20 de ani din Bistrita a ajuns sambata, 10 iunie, in stare grava la spital, dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce traversa un bulevard din oraș, pe trecerea pentru pietoni, relateaza Agerpres, care citeaza informații oferite de IPJ Bistrița Nasaud.Potrivit poliției, la volanul masinii…

