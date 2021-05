Stiri pe aceeasi tema

- O conducatoare auto de 25 de ani, din județul Maramureș, a generat un accident pe strada Septimiu Albinii din Cluj-Napoca, dupa ce a pierdut controlul volanului. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Șoferița de 25 de ani din Maramureș care a provocat accidentul este suspectata de consum de droguri la volan, iar cauza se efectueaza cercetari. Polițiștii au gasit substanțe interzise în mașina tinerei care a provocat accidentul. „Din primele…

- Duminica, 11 aprilie, in jurul orei 14.00, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DJ 184, a avut loc un accident de circulație soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. In urma verificarilor efectuate la fața locului polițiștii au constatat ca o femeie de 29 de ani…

- Politistii din Tarnaveni au oprit, la data de 5 aprilie, in Adamus,un autoturism condus de un barbat, de 45 de ani, din Buzau. In urma verificarilor efectuate, celui in cauza i-a rezultat o valoare de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost condus la unitatea spitaliceasca, pentru prelevarea…

- In noaptea de 4 spre 5 aprilie a.c., in jurul orei 00:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitesti au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Dumbravei din municipiul Pitești. Din verificarile efectuate de politistii din cadrul Biroului Rutier Pitesti, s-a stabilit…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Sighișoara au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN13 E60, la intrarea in cartierul Hetiur, cu implicarea unui singur autoturism. La fața locului, a fost identificat conducatorul autoturismului, ca fiind un barbat, de…

- Miercuri, 17 februarie, ora 17:00, polițiștii din Baia Sprie in timp ce desfașurau o acțiune pe linie rutiera pentru depistarea conducatorilor auto aflați sub influența bauturilor alcoolice, au efectuat semnale de oprire regulamentare unui autoturism care și-a continuat deplasarea. La scurt timp pe…

- Un șofer de 57 de ani din Alba a provocat un accident in județul Tulcea. Acesta era baut la volan. Polițiștii din Tulcea au fost sesizati miercuri cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 222. Din primele verificari a rezultat faptul ca un barbat de 57 de ani din județul Alba in timp […]…