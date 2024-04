Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: „Cutii cu bomboane” interzise gasite intr-un moped condus de un barbat din Sebeș: Ce au descoperit polițiștii FOTO: „Cutii cu bomboane” interzise gasite intr-un moped condus de un barbat din Sebeș: Ce au descoperit polițiștii Polițiștii din Alba Iulia au avut parte de o surpriza, in jurul orei…

- La data de 17 februarie 2024, in jurul orei 00.15, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Serviciului Rutier, pe strada Calea Moților din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 39 de ani, din Alba Iulia. In urma testarii conducatorului…

- Șoferita in varsta de 35 de ani a fost prinsa, duminica, in trafic de politisti, in localitatea Potlogi, județul Dambovița, cu placute de inmatriculare apartinand altei masini. Femeia a devenit agresiva cu oamenii legii la momentul controlului, informeaza Agerpres.„Politistii din cadrul Formatiunii…

- UPDATE| Femeia a fost identificata, pe raza comunei Meteș. Starea acesteia este buna. Din primele date, aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni, a anunțat, sambata, Biroul de presa al IPJ Alba. ȘTIREA INIȚIALA Polițiștii din Alba cauta o tanara care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.…

- La data de 24 ianuarie 2024, polițiștii Postului de Poliție Jidvei au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 34 de ani, din comuna Jidvei, care, in seara zilei de 23 ianuarie, fara a poseda permis de conducere și fiind sub influența bauturilor alcoolice, a provocat un accident…

- Marți, 23 ianuarie 2024, in jurul orei 20.00, polițiștii Postului de Poliție Jidvei, in timp ce desfașurau activitați de patrulare pe raza localitații Balcaciu, au constatat ca pe strada Gorunului s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au…

- La data de 22 ianuarie 2024, polițiștii Secției 5 Poliție rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 39 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat, la data…