- Soferita care a ucis noaptea trecuta patru muncitori si a ranit alti trei in timp ce gonea, bauta fiind, cu masina pe o strada din Iasi a fost gasita de politisi pe terasa unui mall din oras. Politistii au ridicat-o si au dus-o la audieri. Femeia de 39 de ani urmeaza sa ajunga astazi la sediul Biroului…

- Patru angajati de la Citadin au murit si alti trei au fost raniti azi-noapte intr-un grav accident produs in Pacurari. In total, la locul lucrarii de reparatii si asfaltare se aflau opt persoane, intre care si un inginer, care conducea echipa. Acesta a murit. Dintre cei opt, numai unul a scapat teafar …

- Patru persoane și-au pierdut viața noaptea trecuta intr-un grav accident care s-a produs in municipiul Iași. Șoferița unui autoturism care circula dinspre Pacurari spre Fundatie a pierdut controlul volanului intr-o curba, a lovit o cladire si a intrat in plin intr-o autoutilitara stationata pe dreapta…

- In ultimele 24 de ore, in Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iași, a fost inregistrat un numar record de persoane care au fost mușcate de capușe. Coordonarul UPU SMURD, Diana Cimpoeșu a declarat ca la spital s-au prezentat 10 pacienți in 12 ore: „Este un numar mare, este…

- Pentru medicii din urgenta de la Spitalul "Sfantul Spiridon", cu adevarat, Saptamana Mare este Saptamana Patimilor. Nu exista zi in care sa nu se prezinte la camera de garda persoane – victime ale unor accidente sau agresiuni, toate provocate pe fondul consumului de alcool. De aceea, medicii fac un…

- O refugiata care a fost ranita intr-un atac al armatei ruse inainte de a parasi Ucraina a ajuns cu piciorul infectat la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași. Femeia de 45 de ani, printre puținii ucraineni care au reușit sa fuga din Mariupolul asediat de ruși, a fost ranita la piciorul stang in…