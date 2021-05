Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, in cadrul unei discutii cu ambasadorii statelor Uniunii Europene, ca in ultimii ani "am exersat democratia si am demonstrat ca putem apara principiile statului de drept in Romania". "Vom folosi toate instrumentele de care dispunem, pentru a repara si consolida…

- Necesitatea desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) si lipsa argumentelor din partea reprezentantilor sistemului judiciar pentru un eventual aviz la trimiterea in judecata pentru judecatori si procurori au constituit, miercuri, concluziile dezbaterii organizate de Comisia…

- Vicepremierul Kelemen Hunor sustine ca exista discutii in zona juridica despre faptul ca ar fi neconstitutionala abordarea cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru trimiterea in judecata a magistratilor, precizand ca CSM ar fi o institutie administrativa si nu ar avea cum sa avizeze…

- Comisia juridica a Senatului urmeaza sa înceapa, joi, dezbaterile asupra proiectului de lege al Guvernului privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), noteaza Agerpres. Deputatii au adoptat, pe 24 martie, în plen, proiectul privind desfiintarea SIIJ,…

- UPDATE – Deputatii au adoptat, miercuri, in plen, proiectul privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ) in forma primita de la Comisia juridica, unde au fost adoptate mai multe amendamente, printre care si unul al deputatului minoritatilor nationale Ionel Stancu,…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca modificarea adusa in Comisia juridica a Camerei Deputatilor proiectului privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, care prevede ca trimiterea in judecata a magistratilor se face doar cu avizul CSM, reprezinta „un compromis mai…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, se arata deranjat de faptul ca UDMR și-a permis sa emita puncte de vedere cu privire la desființarea SIIJ. El catalogheaza negocierile finale cu UDMR drept „nefericite”. El a spus ca UDMR a votat infiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ),…

- Consiliul Superior al Magistraturii a dat joi aviz negativ proiectului care prevede desființarea Secției pentru Investigare a Infracțiunilor in Justiție, depus de ministrul Justiției. Au fost inregistrate 11 voturi impotriva desființarii și 8 voturi pentru desființare, potrivit Mediafax. Avizul CSM…