- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB, ex-KGB) si-a exprimat joi intentia de a-l aresta pe fondatorul si redactorul-sef al site-ului de investigatii The Insider, Roman Dobrohotov, acuzat ca a fugit 'ilegal' din tara, relateaza AFP si Meduza.io. Potrivit FSB, in sarcina caruia intra…

- UPDATE Tragatorul ce a ucis cel puțin opt persoane luni in atacul de la universitatea din orașul rusesc Perm se numește Timur Bekmansurov, potrivit surselor canalului de Telegram Baza, cunoscut pentru relația apropiata cu poliția rusa, scrie The Moscow Times. Site-ul de știri 59.ru a publicat o postare…

- Primul comunist din lume a fost chiar Isus Cristos, a susținut liderul partidului comunist din Rusia, potrivit The Moscow Times.“Puneți predica lui Isus de pe munte alaturi de codul moral al celui care a pus bazele comunismului și vi se va taia respirația”, a declarat joi Gennady…

- Președintele rus Vladimir Putin a vrut sa le țina o lecție de istorie unor tineri elevi despre o batalie din secolul XVIII dar in cele din urma el a fost școlit, scrie The Moscow Times . Putin le vorbea elevilor de la o școala din orașul Vladivostok din Orientul Indepartat Rus cu ocazia primei zi de…

- Un rus a inotat 20 de kilometri, din disputatele Insule Kurile pana in Japonia, pentru a cere azil politic, relateaza Hotnews , care citeaza The Moscow Times. Potrivit presei japoneze, barbatul a fost reținut in Hokkaido. Autoritațile din Yuzhno-Kurilsk susțin ca refugiatul este o persoana venita din…

- Un videoclip ajuns viral pe internet surprinde momentele in care un motanel negru, pe nume Vasya, caștiga o lupta cu un urs brun. Acesta a fost filmat pe 31 iulie de un grup de pescari, intr-o padure din nordul regiunii rusești Irkutsk.

- Perchezitiile la locuinta unui colonel de politie din Rusia a scos la iveala luxul in care acesta traia. In vila somptuoasa, oamenii legii au descoperit o toaleta suflata cu aur, scrie The Moscow Times. Un colonel de politie din Rusia a ajuns celebru in Rusia, dupa ce anchetatorii au descins la locuința…

