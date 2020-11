„O scrisoare pierdută”, de Ziua Națională, în direct de la Teatrul Național din Timișoara FOTO Marți, 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei, teatrul național din Timișoara dorește sa ofere publicului unul din spectacolele emblematice ale dramaturgiei romanești, care se bucura de un neștirbit succes de aproape un veac și jumatate și iși pastreaza și astazi actualitatea, așa cum vrea sa demonstreze punerea in scena a teatrului timișorean. „O scrisoare […] Articolul „O scrisoare pierduta”, de Ziua Naționala, in direct de la Teatrul Național din Timișoara FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul ”O scrisoare pierduta”, de I. L. Caragiale, va fi transmis marti, de la ora 18.00, in direct din Sala Mare a Teatrului National din Timisoara, pe site-ul institutiei, pe canalul YouTube si pe pagina de Facebook. "O scrisoare pierduta este o mostra de umanitate intr-un moment cand…

- Opera Nationala Bucuresti va transmite online spectacolele "Oedipe" de George Enescu si "O scrisoare pierduta", opera in doua acte si un prolog de Dan Dediu, marti, 1 decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in cadrul proiectului intitulat #DordeONB. Potrivit unui comunicat al…

- De Ziua Naționala a Romaniei, Teatrul Național din Timișoara se deschide virtual publicului cu unul din cele mai aplaudate spectacole... The post „O scrisoare pierduta”, live stream de Ziua Naționala, la Teatrul Național din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Teatrul National Timisoara (TNTm) invita publicul la un spectacol inedit, pe 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, cand va fi prezentata live comedia "O scrisoare pierduta" de Ion Luca Caragiale, regizata de Ada Lupu intr-un concept modern, folosind mijloace de comunicare moderne. …

- Miercuri, 4 noiembrie, Teatrul Național din Timișoara va da intalnire din nou, de pe scena Salii Mari, cu spectacolulSUNT O BABA COMUNISTA dupa Dan Lungu, regia artistica Antonella Cornici. Chiar daca nu ne putem intalni in sala de spectacol, putem fi impreunain direct, in transmisiune live direct de…

- SCM Timisoara a emis o adresa catre FR Rugby, in care a anunțat ca nu se prezinta la meciul cu Baia Mare de peste doua zile, indiferent de consecinte. Asta desi DSP Timis le-a dat „verde” banatenilor sa participe la jocul din Cupa Romaniei, dupa ce in cadrul lotului a fost depistat si un al doilea caz…

- 6 luni și 20 de zile. Atat a trecut de la ultima reprezentație in sala de spectacol a Teatrului Național din Timișoara. Atunci era noul sau spectacol – Rinocerii, aseara, 26 septembrie, a fost Noaptea bufonilor, in cadrul FEST-FDR – S.O.S. 2020. Lunga așteptare și dorul de public ne-au fost rasplatite…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat, astazi, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in cadrul careia s-a luat Hotararea privind schimbarea scenariului pentru desfașurarea cursurilor la Liceul Teologic Penticostal Logos din Timișoara, județul Timiș. „Se suspenda temporar activitațile…