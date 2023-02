Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Olt intervin, vinery, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la scoala din Braniste, manifestandu-se la nivelul acoperisului. Zeci de copii si angajati s-au evacuat, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Timișoara e CULOARE, un proiect propus de Asociația Inițiativa in Educație, vine in completarea evenimentului de deschidere Timișoara - Capitala Europeana a Culturii și ii invita in special pe copii și profesori la peste 50 de activitați educaționale și artistice. Acestea se vor desfașura in mai multe…

- Șeful DSU Raed Arafat spune ca este o tranziție spre viitoarea Unitate de Primiri Urgențe (UPU) care se va construi la Spitalul Județean, printr-un proiect de amploare, in parteneriat cu Banca Mondiala. Totodata, Arafat spune ca astfel s-a creat un flux separat pentru pacienții care nu sunt in stare…

- Practica yoga dateaza de aproximativ 5.000 de ani și iși are originile in India, de unde a fost adoptata, ulterior, in restul lumii, sub diverse forme. In zilele noastre, este prezenta in centrele de relaxare și in salile de sport, in cluburile care promo

- Una dintre reglementarile pentru care s-a luptat unul dintre consilierii locali demisionar in prezent este din acest an transpusa in practica la Timișoara. Așadar, in vederea obținerii autorizației de construire/desființare, incepand cu anul 2023, Biroul Avize și Control Mediu, va emite urmatoarele…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale ancheteaza dispariția unei tinere in varsta de 15 ani, la Timișoara. Fata a plecat ieri dimineața spre școala, iar de atunci nu a mai ajuns acasa. „In data de 13 decembrie 2022, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș au fost sesizați…

- Elevii și copii de gradinița au revenit luni, 5 decembrie, la școala dupa minivacanța de 1 Decembrie. Elevii vor avea parte de urmatoarea vacanța incepand cu 23 decembrie.Elevii și copii de gradinița au revenit luni, 5 decembrie, la cursuri dupa ce s-au bucurat de minivacanța de Sfantul Andrei și 1…

- Avem cel mai trunchiat an școlar din istorie. Avem cel mai trunchiat an școlar din istorie. Inca de cand precedentul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu , lansa ideea acestei noi structuri implementate pentru anul școlar 2022 – 2023, am argumentat ca principiul pedagogic de la care s-a plecat este…