- Conform indicatorilor tehnico-economici, lucrarile de constructii-montaj ar urma sa aiba o valoare de 7,1 milioane lei, durata de realizare fiind estimata la opt luni, scrie Agerpres. Potrivit referatului de aprobare, proiectul initiat de primarul general, Gabriela Firea, vizeaza o serie de…

- "Am reusit sa aducem si Primaria Blaj la nivelul european pe care ni-l dorim pentru orasul nostru, un obiectiv firesc de altfel pentru aceasta comunitate. Au fost lucrari ample pentru ca, practic, a fost o reabilitare completa a interiorului cladirii. Pe de o parte este vorba de imaginea orasului,…

- Primaria Blaj beneficiaza de un sediu ultramodern, dotat la cele mai inalte standarde, odata cu reabilitarea completa a interiorului instituției. Lucrarile au durat opt luni de zile și au costat aproximativ doua milioane de lei. Luni, 21 octombrie 2019, a avut loc o mica ceremonie de reinaugurare a…

- In pregatirea aniversarii, anul viitor, a unui centenar de existenta a Colegiului National ”Mircea cel Batran”, Primaria municipiului a initiat mai multe investitii absolut necesare la aceasta prestigioasa unitate scolara. Astfel, la finele lunii trecute a fost semnat contractul pentru reabilitarea…

Curtea de Apel București a anunțat verdictul in dosarul in care Compania Naționala de Investiții a fost data in judecata de asocierea SC Nairda Utilcom SRL - SC ASA Cons Romania SRL - SC MBS...

- Luni, 30 septembrie 2019, se va da Ordinul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica pentru inca un lot de sase blocuri din municipiu totalizand 132 de apartamente, in baza unui proiect finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020. Valoarea proiectului ”Reabilitarea termica…

- "Astazi am semnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru reabilitarea Spitalului pentru Copii Sfanta Maria, cel mai mare spital de pediatrie din Moldova, al doilea pe tara. Contractul are in vedere schimbarea tuturor instalatiilor, reabilitarea planseurilor. Aici nu s-au mai facut lucrari de amploare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitatie de 116 milioane lei (24,3 milioane euro), fara TVA, pentru reabilitarea podurilor de la Fetesti si Cernavoda, situate pe Autostrada A2, potrivit unui anunt publicat pe platfoma SICAP.Licitatia vizeaza…