O saga neagră în halate albe, dar cu caschetă, pe Copou De-un par egzamplu, poate nu stiati, dar zice-se ca tot scandalul de acuma, in care actuala doftorita sefa e atacata din toate partile, ar fi cumva orchestrat din umbra de o madama doftorita dusa cu Stolu, fosta sefa acolo dar data afara pentru ca nu venea mai deloc pe la slujba. De fapt nu data afara, ci mai degraba retrogradata, la jandari, acolo unde cica este de munca cat incape si nici chiulul nu se poate trage de acasa, dar madam cu Stolu a ramas cu gandul tot la (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

