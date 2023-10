Stiri pe aceeasi tema

- Nimic nu se compara cu gustul autentic și plin de savoare al gemului de vișine facut in casa. In plus, procesul de preparare are numeroase beneficii, atat culinare, cat și calitați nutritive. Timpul de fierbere este unul dintre factorii critici care influențeaza rezultatul final al gemului. Ingredientele…

- BERBEC Daca credeți ca cineva va subestimeaza, aratați-le ca nu au dreptate și ca este problema lor daca nu pot vedea ce se afla in fața lor. O persoana va va ajuta sa descoperiți acel joc pe care nu va mai intereseaza sa il urmariți. Scoateți tot ce este mai bun in voi. TAUR […] The post Horoscop…

- Wi-Fi-ul este bun cand e utilizat cu atenție. Altfel, logarea la anumite rețele Wi-Fi poate dauna grav telefonului, dar mai ales datelor personale pe care hackerii le vaneaza, de obicei, prin intermediul Wi-Fi. Va prezentam in continuare ce rețele Wi-Fi ar trebui sa nu accesați. Rețelele publice de…

- Primaria Municipiului Constanta informeaza ca "Hotararea consiliului local nr. 339 2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor la nivelul municipiului Constanta in anul 2024" se afla afisata pe site ul Primariei municipiului Constanta www.primaria constanta.ro, la sectiunea Consiliu local hotarari…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in subsolurile și camerele de acumulare a deșeurilor in blocurile de locuințe din capitala sunt desfașurate lucrari de deratizare și dezinsecție, acțiuni menite sa contribuie la asigurarea starii sanitare și a confortului pentru cetațeni.

- Astazi se incheie lucrarile de la caminul de apa ce leaga CET Progresului de CET Sud și apa calda va reveni in casele locuitorilor din Sectoarele 2 și 3 ale Capitalei. Vor mai exista, insa, zone punctuale din București unde apa calda nu va ajunge, din cauza unor lucrari de reparații. Primarul Nicușor…

- Florin Tanasescu Satul avea reper doar o clopotnita. Altfel, ar fi fost ras de pe platforma Google Maps. Primar, vice si locuitori erau un singur om – clopotarul. Intr-o zi, s- a auzit un „dang”! Clopotarul a intrat la idei. A luat-o la sanatoasa spre clopotnita si… Si s-a linistit! Era o musca și,…

- Anca Serea are de ani de zile o dieta echilibrata, care o ajuta sa iși mențina silueta. In stilul ei de viața sanatos nu e inclus alcoolul, pe acesta l-a eliminat și a și explicat acum care e motivul, intr-un interviu pentru Ego. In varsta de 42 de ani, Anca Serea a nascut șase copii. Cu ajutorul unui…