Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne distribuie, luni seara, pe pagina de Facebook, marturiile a doi dintre politistii implicati in cazul femeii sechestrate in portbagajul masinii. Operatorul 112 povesteste ca a auzit cele mai ravasitoare cuvinte: ”Mi-e frica ca o sa ma omoare” si ”A dat foc la masina”,…

- Un barbat a fost scos la timp dintr o masina in flacari de un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta. Jandarmul a intervenit pentru a stinge un autoturism care luase foc intr o intersectie din Constanta."Colegul nostru, Daniel, aflat in timpul serviciului, a observat in trafic…

- Un polițist local din Constanța a povestit pe Facebook despre apelul la 112 al unei batrane de 83 de ani care traiește singura și nu are bani ca sa plateasca pentru caldura. Postarea a devenit virala, fiind preluata și distribuita și de profilul Reporter TV Neptun. Batrana traiește singura și pe 23…

- Un barbat din judetul Arges a fost lovit de tren dupa ce s-a certat cu fosta iubita. El a plecat cu masina femeii dupa conflict, autoturismul fiind gasit in apropiere, cu motorul pornit. Politistii au deschis o ancheta, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Unul din cele mai vechi colinde romanești și-a pierdut din grai in interpretarea angajaților de la Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova. Cuvintele „roman” și „romanești” au fost inlocuite cu „creștin” și „creștinești”. Responsabilii de la MAI spun ca nu cunosc cine a modificat versurile…

- Politistii din judetul Mehedinti si jandarmii au facut o perchezitie la locuinta unui barbat care a vandut o masina prezentand acte false care atestau ca autoturismul a fost scos din evidentele fiscale ale Primariei din comuna Hinova. Acesta a fost retinut 24 de ore. Fii la curent cu cele…

- Fiul unui celebru procuror din Constanța s-a impușcat. Apelul la 112 a fost facut chiar de tatal disperat. Procurorul Teodor Nița a sunat disperat la serviciul de urgența anunțand ca fiul sau s-a impușcat si solicitand ajutor. in cap chiar cu arma tatalui sau. Se stie despre fiul procurorului din…