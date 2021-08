Stiri pe aceeasi tema

- O rusoaica a decis sa dea in judecata McDonalds deoarece o reclama a lantului de restaurante in care era prezentat un cheeseburger a facut-o sa isi strice postul in perioada dinaintea Pastelui, in 2019, informeaza foxbusiness.com.

- Lanțul rus de magazine de alimente organice VkusVill a retras reclama sa în care prezenta o familie LGBT și a înlocuit-o cu un mesaj în care își cere scuze la mai puțin de o saptamâna de la distribuirea acesteia, relateaza Moscow Times.Utilizatorii de pe rețelele…

- Barbatul care a incercat in februarie 2021 sa-i fure mașina lui Stephan El Shaarawy l-a dat in judecata pe mijlocașul ofensiv de la AS Roma pentru agresiune, informeaza Corriere della Sera, citata de Digi Sport . Barbatul susține ca fotbalistul l-ar fi batut, dupa ce l-ar fi surprins in momentul in…

- Rusia "se opune categoric" numirii unui fost ministru german in postul de Inalt reprezentant international pentru Bosnia pentru ca biroul acestuia nu mai este necesar, a declarat marti in Consiliul de Securitate ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, citat de AFP. Aceasta desemnare a fost decisa…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova va actiona in judecata ziarul german BILD dupa ce, joi, a publicat un articol in detalii despre cum Kremlinul ar fi investit peste 11 milioane de euro pentru a-l face pe liderul socialistilor, Igor Dodon, noul presedinte al R.Moldova, dar si pentru a-si consolida…

- TNT va difuza, in fiecare seara de vineri din luna iunie, drame de razboi semnate de cineasti de renume, bazate pe povesti reale si care descriu cele mai mari si mai sangeroase batalii din istoria recenta. Filmele „Hamburger Hill” (SUA, 1987), „Tigerland” (SUA, 2000), „Black Hawk Down” (SUA,…