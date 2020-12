O rulotă a explodat în oraşul Nashville O rulota a explodat vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee, iar politia a transmis ca pare a fi vorba de un act „deliberat”, potrivit Reuters. Fatadele mai multor cladiri din apropiere au fost distruse de aceasta explozie puternica produsa in cursul diminetii, la ora locala 06.30 (12.30 GMT). Pe jos au putut fi vazute bucati de sticla, ramuri de copaci si caramizi, mai mult conducte de apa au fost sparte, iar cateva masini parcate in apropiere au suferit avarii. Cel putin trei persoane au fost transportate la spital cu rani usoare, conform pompierilor citati de media.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

