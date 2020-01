Stiri pe aceeasi tema

- Crima s-a produs in noaptea de luni spre marti in localitatea Buciumeni. Initial s-a crezut ca ar fi vorba de un accident casnic, dar in data de 1 ianuarie legistii au confirmat ca barbatul a fost ucis in bataie. Femeia si cei doi ucigasi au fost retinuti.

- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Iași a dispus verificari ce vizeaza conduita polițistului din Vaslui care și-ar fi batut soția. Reprezentanții ITPF Iași au anunțat ca vor lua masuri, in funcție de rezultele cercetarii realizate de catre polițitiștii și procurorii vasluieni, anunța…

- Scandal uriaș la Iași in care e implicat un polițist. Ieri dupa amiaza, un agent de la secția 4 din oraș a luat la bataie un vecin de bloc pentru ca acesta, un batran de 70 de ani, ar fi indraznit sa lucreze in gradina blocului fara sa-i ceara voie. Mai grav, spun vecinii care […] Source

- INUMAN… Un baiat in varsta de 7 ani, cu nevoi speciale, din Parpanita, a fost internat la Spitalul „Sf. Maria” din Iasi, in stare foarte grava, dupa ce a fost batut de persoane necunoscute, chiar in incinta institutiei de invatamant pe care o frecventa. Conducerea liceului a comunicat rudelor ca baiatul…

- Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost batut crunt de un tanar din satul vecin. Incidentul a avut loc in urma cu trei zile, in jurul orei 22:00, in fata Casei de Cultura din Criva, raionul Briceni.

- O romanca in varsta de 40 de ani a ajuns in stare grava la spital, desfigurata si cu arsuri pe tot corpul, dupa ce sotul sau cipriot, in varsta de 57 de ani, a atacat-o cu acid. Barbatul a fost retinut si a recunoscut fapta, precizand ca i-a spus sotiei de la inceput ce urmeaza sa faca, daca va dori…

- Caz halucinant in Blaj, acolo unde un barbat, enervat la culme de plansete nepotului unei vecine, a intrat peste femeie și a batut-o crunt. Omul nu a mai putut sa suporte zgomotele care veneau din apartament, așa ca s-a decis sa se razbune in cel mai crunt mod.

- Caz șocant intr-un sat din raionul Ungheni. Un copil din clasa a 3-a fost batut cu bestialitate și violat de doi minori cu varsta de circa 14 ani. Procuratura a pornit o urmarire penala pe numele celor doi, iar daca vor fi gasiți vinovați, ei risca detenție pe viața.