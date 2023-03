Stiri pe aceeasi tema

- Tanara Ruxandra Pui a fost inclusa in topul Forbes al celor mai bogați oameni sub 30 de ani din Europa, scrie Antena 3CNN. Doar in ianuarie 2023, afacerea Ruxandrei a atras o finanțare de 11 milioane de dolari. Citește și: Pitesti. La targul de vechituri, un „vinil” cu muzica buna se vinde cu 20 lei…

- Revista americana de afaceri Forbes a publicat lista traditionala a celor mai bine platiti artisti din lume anul trecut, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Cel mai bogat om de pe continentul asiatic a devenit Mukesh Ambani, cu o avere estimata la circa 84,4 miliarde de dolari. El il surclaseaza astfel pe Gautam Adani, care a cazut pe locul 10 Forbes, cu 84,1 miliarde de dolari, scrie Reuters.

- Comisia Europeana a dat unda verde comercializarii larvelor de gandac de balegar („Alphitobius diaperinus”). Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentara (EFSA) a adaugat acest tip de insecta pe lista celor autorizate pentru consum uman.

- Astfel, un total de 42.000 de miliarde de dolari au intrat in piața in 2020, dintre care 26.000 de miliarde au ajuns la minoritatea de ultrabogați ai lumii, se arata intr-un nou raport al Oxfam, citat de CNBC, potrivit News.ro.Suma care a revenit bogaților lumii reprezinta 63% din totalul generat in…

- Europol a facut publica lista celor mai cautate infractoare din lume. Iar pe lista este și o romanca fugita din țara de 10 ani și condamnata la 10 ani de inchisoare pentru mai multe infracțiuni, scrie Adevarul. Originara din Alba-Iulia, Anamaria Radu-Stoica are 34 de ani și este cautata de 10 ani, dupa…

- E.N.F.A.S.T. European Network of Fugitive Active Search Teams Reteaua Europeana a Unitatilor de Cautare Activa a Urmaritilor , impreuna cu Europol, Politia Romana si agentiile de aplicare a legii din alte state membre, a lansat o campanie de crestere a gradului de informare publica, in scopul prinderii…