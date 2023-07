Sportiva romana Amelie-Enya Foerster, in varsta de 16 ani, s-a clasat, joi, pe locul 48 in proba feminina de sarituri in apa de la trambulina de 3 metri desfașurata in cadrul Campionatelor Mondiale de Natație de la Fukuoka (Japonia). Romanca, notata cu 188,95, a ratat calificarea in semifinalele probei, unde s-au calificat doar cele mai bune 18 sportive. In calificari au concurat 50 de participante. Cei 12 sportivi clasați pe primele locuri in semifinala se vor lupta pentru medalii in finala programata vineri, la ora 12:00 (ora Romaniei). In competiția de sarituri in apa, Romania va mai fi reprezentata…