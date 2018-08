Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca fata suferise o decepție in dragoste. Aceasta a lasat și doua bilete de adio. Tragedia a avut loc in orasul Laigueglia din provincia italiana Savona. Biletele de adio lasate de adolescenta erau adresate prietenei sale și iubitului ei. Tanara, care locuia alaturi de familiai ei in Italia,…

- Daria Alexandra Matei este nascuta la Tecuci, insa de la varsta de un an locuieste cu familia ei in Italia. Are dubla cetatenie, iar la concursurile organizate in Italia ea reprezinta tara gazda, in vreme ce la cele internationale reprezinta Romania.

- O drama uriașa s-a abatut asupra unei familii din comuna Deleni, județul Vaslui! Plecata la munca in Italia, Manuela Damian a avut parte de o moarte teribila. Ea a fost gasita fara suflare intre șinele de tren, iar carabinierii incearca acum sa afle cum s-a produs decesul. Intre timp, vestea trista…

- Sportiva romana Cosmina Pana (cat. 44 kg), legitimata la CSM Bacau, a cucerit trei medalii, doua de argint si una de bronz, marti, la Campionatele Europene de haltere Under-17 de la San Donato Milanese (Italia). Romanca a obtinut bronzul la stilul smuls, cu 61 kg, a cucerit argintul la aruncat, cu 79…

- Sportiva romana Cosmina Pana (cat. 44 kg), legitimata la CSM Bacau, a cucerit trei medalii, doua de argint si una de bronz, marti, la Campionatele Europene de haltere Under-17 de la San Donato Milanese (Italia). Romanca a obtinut bronzul la stilul smuls, cu 61 kg, a cucerit argintul la aruncat, cu 79…

- O fetița de 15 ani s-a sinucis , la Ostra, in Suceava Totul s-a intamplat luni seara in comuna suceveana Ostra, cand adolescenta a fost gasita spanzurata. Fata a facut gestul in curtea casei, fiind descoperita prea tarziu de rude. Tragedia s-a intamplat luni seara in comuna suceveana Ostra, unde o…

- Tragedia a avut loc in localitatea Ome din Italia. Detaliile crimei sunt absolut șocante. Un barbat și-a injunghiat soția cu cinci lovituri de cuțit, dupa care i-a spart o sticla in cap. In timp ce femeia zacea agonizand, barbatul s-a hotarat sa iși puna capat zilelor. El s-a dus și a inghițit…

- Tragedie in italia O soferita de TIR in varsta de 33 de ani din Romania a fost gasita moarta chiar in cabina autocamionului. Femeia a lasat in urma doi copii si un sot care sunt devastati de durere. Tragedia s a petrecut, joi, intr o benzinarie din localitatea Imperia, situata in apropierea granitei…