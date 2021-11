Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, precizeaza ca datele la care se va termina anul scolar 2021-2022 si cele programate pentru examenele nationale sustinute de elevii claselor a VIII-a si a XII-a nu se modifica. De asemenea, trebuie menționat faptul ca in acest an scolar se renunta la saptamana „Scoala…

- Fosta sportiva Catalina Ponor, tripla campioana olimpica in 2004, a fost aleasa in Comisia Sportivilor din cadrul Federatiei Internationale de Gimnastica, din partea ramurii gimnastica artistica feminina, potrivit site-ului forului mondial. Ponor (34 ani), care va avea un mandat pana in 2025,…

- Inainte de a deveni unul dintre cei mai faimosi antrenori de gimnastica din lume, Bela Karolyi a locuit cativa ani in Valea Jiului, unde a lucrat ca profesor de educatie fizica. La inceputul anilor ´60, Bela Karolyi si Marta Karolyi, cuplul de antrenori care a facut istorie in Romania si in Statele…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca pana vineri se va lua o decizie in ceea ce privește inchiderea școlilor, avand in vedere ca rata de incidența a trecut de 6 la mie. Potrivit ministrului, elevii ar putea sa ramana fizic la școala chiar daca rata de incidența trece de 6 la mie. Astfel,…

- „Ronțaie smart! Mananca sanatos!” este primul program public din Romania care promoveaza alimentația sanatoasa in randul elevilor din mediul rural. Școala smart din Ciugud introduce programul „Ronțaie smart! Mananca sanatos!”, prin care elevii din Ciugud, județul Alba, vor primi, incepand din acest…

- Elevii dintr-o școala din Vrancea nu „beneficiaza” de o chiuveta normala la care sa se spele pe maini, in schimb li s-a pus la dispoziție o improvizație alcatuita dintr-un butoi cu robinet si un lighean pus pe un scaun. Prefectura Vrancea a facut publica pe contul de Facebook al institutiei o fotografie…

- La inițiativa Fundației Terre des hommes Romania, Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, și Alina Dragan, secretar federal al Federației Romane de Gimnastica, au semnat joi, 12 august, un angajament public conform caruia vor lua masuri specifice pentru a proteja toți copiii care…