- CORONAVIRUS. Calin Popescu-Tariceanu (68 de ani), prim-ministru al Romaniei intre 2004 și 2008, in prezent președinte al ALDE, a vorbit despre criza COVID-19. In opinia lui Tariceanu, autoritațile n-au luat cele mai eficiente masuri in lupta cu epidemia de coronavirus care a provocat 2.460 de cazuri…

- Autoritațile au anunțat duminica dimineața primul deces din cauza noului coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba despre un pacient care suferea și de cancer și care se intorsese din Franța in 6 martie. Bilanțul infectarilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 433, raportarea oficiala de duminica…

- Autoritatile uzbece au anuntat duminica primul caz de imbolnavire cu Covid-19. Este vorba despre un barbat care s-a intors recent din Franta. Guvernul a luat mai multe masuri de preventie.Ministerul Sanatatii din Uzbekistan, tara din Asia centrala cu 34 de milioane de locuitori, a facut anuntul.…

- In Republica Moldova a fost decretat COD ROSU la nivel national referitor la situatia epidemiologica prin infectia cu COVID-19, existand pericol confirmat de declansare a urgentei de sanatate publica.Astfel, potrivit autoritatilor de la Chsinau va fi sistata activitatea unor puncte de trecere a frontierei…

- Autoritațile din intreaga lume iau masuri de prevenție din cauza extinderii cazurilor de infecție cu noul coronavirus SARS-CoV-2, care provoaca boala Covid-19, potrivit 360medical.ro.Ministrul Sanatații din Marea Britanie a admis ca autoritațile ar putea inchide orașe in cazul extinderii epidemiei,…

- Guvernul francez a anuntat sambata ca adunarile mai mari de 5.000 de oameni sunt interzise temporar, in contextul epidemiei Covid-19, transmite news.ro.Franta a raportat 16 noi cazuri, numarul total al persoanelor infectate ajungand la 73. „Toate adunarile publice de mai mult de 5.000…

- Pe masura ce infecția cu coronavirus se raspandește in China și in restul lumii, autoritațile chineze insista ca cetațenii de acolo sa nu calatoreasca in afara țarii. Cel mai recent bilanț arata ca 106 oameni au murit din cauza infecției cu coronavirus, potrivit Profimedia . Inițial, autoritațile din…

- O persoana a murit, iar alte doua sunt in stare grava in urma atacului produs la periferia Parisului, cercetat de Pachetul Antiterorist din Franta, anunta autoritatile franceze. Potrivit presei franceze, individul ar fi atacat la intamplare oameni intr-un parc unde se relaxau mai Alex. familii cu copii…