”Abordarea noastra a finantarilor in Africa nu este buna”, a recunoacut el. ”Sunt esentiale un acord intre tari bogate si cele emergente” si ”iesirea din carbon inainte de orice”, a subliniat el. ”In acest fel castigam batalia (impotriva modificarilor) climatice”, a insistat Macron. ”Nu trebuie sa punem pe nimeni in situatia de a alege intre saracie, clima si biodiversitate”, a insistat seful statului francez in mai multe randuri. Franta produce 1% dintre emisiile mondiale in fabricarea avioanelor, iar ea are ”un efect de antrenare a intregii planete”, a declarat el, dand asigurair ca ”putem fi…