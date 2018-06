Dupa ce a cantat in fata unor stadioane arhipline din intreaga lume, Ed Sheeran - sau mai degraba replica sa din ceara - isi poate adauga si o cafenea cu pisici pe lista de locatii, noteaza Reuters. Marti, Muzeul Madame Tussauds a dezvelit o replica din ceara a artistului la Lady Dinah's Cat Emporium, o cafenea din Londra unde clientii isi pot sorbi cafeaua inconjurati de pisici. Amplasata in imediata apropiere a unui loc in care felinele mananca si se joaca, replica din ceara a cantaretului este imbracata cu o camasa in carouri albastru cu negru si tine in mana o chitara. "Avand in vedere…